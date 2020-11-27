Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç atama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir atama yapıldı. Başkan Muhittin Böcek'in yokluğunda Hüseyin Karakuş, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi.

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Karakuş'un CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in dayısı olduğu belirtildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Böcek'ten Karakuş'u genel sekreter yapmasını istediği ancak Böcek'in Cansel Çevikkol ile çalışmak istediği konusunda Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği kaydedildi.

Atamalar belediyede çatışmaya neden oldu

O dönem genel sekreter olamayan Karakuş, şimdi hastalığı nedeniyle belediyeden uzakta olan Böcek'in yokluğunda genel sekreter yardımcısı yapıldı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanvekili Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikkol arasında büyük bir çatışma olduğu öne sürüldü. Böcek'in atadığı Çevikkol'un Hacıarifoğlu yerine başka bir ismin Başkanvekili seçilmesi için girişimlerde bulunduğu konuşuluyor.