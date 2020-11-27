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İngiltere'de BBC haberlerine en az güvenilen televizyon kanalı oldu

Anadolu Ajansı
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İngiltere'de yapılan bir anket, halkın tarafsızlık konusunda kamu yayın kuruluşu BBC'nin özel televizyonların gerisinde kaldığına inandığını gösterdi.

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İngiltere'nin medya denetleme kuruluşu Ofcom'un BBC'ye ilişkin raporunda izleyici görüşlerinin yer aldığı bir ankete yer verildi. Buna göre; BBC tarafsızlık algısında Sky, ITV, Kanal 5 ve Kanal 4'ün gerisinde kaldı. Yetişkinlerin sadece yüzde 54'ü, BBC haberlerini tarafsız bulurken; bu oran Sky'da yüzde 69, Kanal 4'te yüzde 66, ITV'de yüzde 63 ve Kanal 5'te yüzde 61 olarak gerçekleşti.

BBC haberlerine güvene ilişkin algı, sosyo-ekonomik yelpazede de farklılık gösterdi. Yüksek gelir grubundaki insanların yüzde 60'ı kurumun tarafsız olduğunu belirtirken; alt ekonomik gruptakilerin ise sadece yüzde 49'u bu yönde görüş bildirdi.

İlk defa geleneksel BBC izleyicileri arasındaki memnuniyet düzeyinin azalmaya başladığı kaydedilen raporda, kurumun genç izleyicilere ulaşmada da zorluk yaşamaya devam ettiğine dikkat çekildi.

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