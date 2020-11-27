Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (27 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13.191'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 481.198'e yükseldi. 24 saatlik verilere göre; 6 bin 592'si semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 177 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 3845 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3845 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981, ağır hasta sayısı ise 4816'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir'' ifadelerini kullandı.