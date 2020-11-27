İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade saldırı sonucu hayatını kaybetti

İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

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İran Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Tahran'ın Abserd ilçesinde silahlı teröristlerin İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin bulunduğu araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan Fahrizade'nin saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Açıklamada; Fahrizade'nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışmanın çıktığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsrail'i suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikasta ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade eden Zarif, "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Zarif, "İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

Hüseyin Selami'den İsrail'e tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin Tahran'a bağlı Abser ilçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu. Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı:

"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."