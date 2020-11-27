Hong Kong'da koronavirüs testi pozitif çıkanlara 645 dolar verilecek

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilere 645 dolar verileceğini söyledi. Chan, karantinanın mali sonuçlarından korkan insanları test yaptırmaya teşvik etmek için böyle bir uygulama başlatıldığını ifade etti ve "Umarım insanlar gelir kaybı korkusu nedeniyle test yaptırmaktan kaçınmazlar" dedi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen Hong Kong'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilere 645 dolar (5 bin Hong Kong doları) nakit para verileceği duyuruldu.

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan, insanları test yaptırmaya teşvik etmek için tek seferlik böyle bir uygulamaya başlanacağını söyledi. Karantinanın mali sonuçlarından korkan ve test yaptırmayan insanları teşvik etmek istediklerini aktaran Chan, "Umarım insanlar gelir kaybı korkusu nedeniyle test yaptırmaktan kaçınmazlar" ifadelerini kullandı.

Hükümetin yeni uygulaması, 'insanları kasıtlı olarak kendilerini enfekte etmeye teşvik edebileceği' sebebiyle ve verilecek nakit paranın gelir kaybını karşılamadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Barlar ve gece kulüpleri kapanıyor

Sağlık Bakanı Chan, yeni yerel vakaların tespit edilmesinin ardından bar, gece kulübü ve diğer eğlence mekanlarının bu yıl üçüncü kez kapatılacağını açıkladı. Son birkaç günde kaydedilen 180 vakanın gece kulüpleriyle bağlantılı olduğunu duyuran Chan, sosyal mesafe kurallarının sıkılaştırılacağını söyledi.