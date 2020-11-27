Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Teknik direktör Yılmaz Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

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Teknik direktör Yılmaz Vural, daha önce Haziran ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu. Bir kez daha Kovid-19'a yakalanan Yılmaz Vural, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında yoğun bakıma alındı.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, 27 Kasım öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.