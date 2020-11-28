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Kadın A Milli Takımı, Estonya'yı 4-0 mağlup etti

Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 mağlup etti.

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Tallinn'de Sportland Arena'da oynanan karşılaşmada Milli Takım'ın gollerini 29'uncu dakikada Ece Türkoğlu, 55'inci dakikada İlayda Civelek, 76'ncı dakikada Gülbin Hız ve 81'inci dakikada Yağmur Uraz attı.
Estonya Milli Takımı'nda Pille Raadik 88'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kadın A Milli Takımı, 1 Aralık Salı günü Rusya ile kendi sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.

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