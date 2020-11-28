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Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia'ya kaybetti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de kötü gidişe "dur" diyemiyor. Sarı-lacivertliler, Valencia'ya 90-86 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de galibiyeti unuttu.

Sarı-lacivertliler 11. haftada konuk ettiği Valencia'ya 90-86 kaybederek üst üste 4. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko: 86 - Valencia Basket: 90
 
Salon: Ülker Spor Ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl, Elias Koromilas, Piotr Pastusiak

Fenerbahçe Beko: Brown 15, Barthel 14, Vesely 10, Ali Muhammed 16, Ulanovas, Pierre 18, Eddie 11, Westermann 2, Biberovic, Düverioğlu, Tarık Biberovic

Valencia Basket: Pradilla 6, Van Rossom 20, Kalinic 9, Dubljevic 11, Vives 7, Prepelic 13, Williams 13, San Emeterio 6, Hermannsson 3, Puerto, Tobey 2

1.Periyot: 17-16

Devre: 43-33

3.Periyot: 64-59

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