Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia'ya kaybetti
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de kötü gidişe "dur" diyemiyor. Sarı-lacivertliler, Valencia'ya 90-86 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı.Abone ol
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de galibiyeti unuttu.
Sarı-lacivertliler 11. haftada konuk ettiği Valencia'ya 90-86 kaybederek üst üste 4. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko: 86 - Valencia Basket: 90
Salon: Ülker Spor Ve Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl, Elias Koromilas, Piotr Pastusiak
Fenerbahçe Beko: Brown 15, Barthel 14, Vesely 10, Ali Muhammed 16, Ulanovas, Pierre 18, Eddie 11, Westermann 2, Biberovic, Düverioğlu, Tarık Biberovic
Valencia Basket: Pradilla 6, Van Rossom 20, Kalinic 9, Dubljevic 11, Vives 7, Prepelic 13, Williams 13, San Emeterio 6, Hermannsson 3, Puerto, Tobey 2
1.Periyot: 17-16
Devre: 43-33
3.Periyot: 64-59