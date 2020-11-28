Mesut Özil isyan etti: Beni 2 yıldır yok etmeye çalışanlar var

Mesut Özil, maaş indirimine gitmemesinden dolayı isminin öne çıkmasına da kendisini 2 yıldır yok etmeye çalışanların neden olduğunu söyledi.

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Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, The Athletic'e konuştu ayrılma kararını başkasının veremeyeceğini söyledi.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Mesut Özil uzun süredir A takım formasını giyemiyor. 2013 yılında transfer olduğu Arsenal'da, 2018 yılında haftalığı 350 bin Pound'tan 4 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu, Twitter paylaşımları ve yüksek maaşıyla gündeme geliyor.

''Ne zaman gideceğime ben karar veririm''

Mesut Özil, tarafının açıkça belli oluduğunu söylerken, "Sözleşmemin sonuna kadar burada kalacağım ve kulüp için her şeyi yapacağım. Bu tarz durumlar beni yıkamaz, sadece daha da güçlendirir. Önceden de geri dönüp takıma katkı yapabileceğimi göstermiştim, yine yapacağım. Ne zaman gideceğime ben karar veririm, başkaları değil" dedi.

''Ama aynı şeyi Müslümanlar için dilerim''

Amerika'da başlayan Black Lives Matter hareketi için Türk asıllı Alman oyuncu, "Amerika'da George Floyd'un öldürüldüğünü gördük ve 'Black Lives Matter -Siyahların Hayatı Önemlidir-' diyerek sesimizi yükselttik. Hepimiz eşitiz, adaletsizlik karşısında savaşmak iyi bir şey. Bir sürü siyah oyuncu var ve Arsenal'in de çokça siyahi taraftarı var. Kulübün onları sahiplenmesi fantastik. Ama aynı şeyi Müslümanlar için dilerim. Arsenal, çok fazla Müslüman taraftara sahip, dünyaya 'Müslümanların Hayatı Önemlidir' demenin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

''Burası benim evim"

Londra'nın evi olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalamadım. 4 yıl için imza attım ve buna saygı duyulmalı. Şu an işler zor ama Arsenal'i, burada çalışmayı ve kulüpteki insanları seviyorum. Londra'yı da seviyorum, burası benim evim" sözleriyle sözleşmesine sadık kalacağını vurguladı.

"Şimdi mental olarak daha güçlüyüm''

Hiç bir zaman pes etmem diyen Mesut Özil, "Şimdi mental olarak daha güçlüyüm. Takımına yardım etmek istiyorum. Fit olduğumda sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Mikel Arteta'nın kararına saygı duyuyorum ama işler sahada halledilmeli. Pandemiden dolayı verilen ara bittiğinde bana şans verilmedi. 10 maç oynamazsan kondisyonu kaybedersin. Eğer maçlara çıkıp kötü oynasaydım, oynatılmama kararını anlayabilirdim" diyerek Arsenal Menajeri Mikel Arteta'ya göndermede bulundu.

''Kadro dışı kalmadan önce fittim''

Arteta ile olan özel konuşmalarını açıklayamayacağını kaydeden Mesut Özil, "Ama kondisyonumun ne kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Kadro dışı kalmadan önce fittim, sakatlıktan dolayı biraz ayrı kaldım. Aradayken kızım doğdu ve iyi uyuyamıyordum ama bu normal bir durum. Aslında kızım doğduğu için enerjim vardı ve onun için oynamak istiyordum" sözleriyle oynama isteğini yineledi.

''Futbola açım''

Oynamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getiren tecrübeli oyuncu, "Futbolcular oynamadıkları zaman zor günler yaşar. Ne kadar iyi olduğunu bildiğinde, seçilmediğinde, insan % 100 üzülüyor ve hayal kırıklığına uğruyor. Futbol benim işim, yapmayı sevdiğim şey; sahada olmak, maçlara çıkmak, insanlara göstermek ve kulübüme yardım etmek" futbol oynamaya duyduğu açlığı dile getirdi.

''Beni tanıyan insanlar ne kadar cömert olduğumu bilir''

Kulüplerin oyuncuların maaşında indirime gitmek istemesini "Hiç adil değil" diye nitelendiren Mesut Özil şöyle konuştu; "Bu durum hiç adil değil, özellikle geç oyuncular için, bu yüzden reddettim. Kızım ve ailem var, Almanya'da ve Türkiye'de sorumlu olduğum insanlar var, yardım kuruluşlarım, insanları destekleyen yeni projelerimiz var. Beni tanıyan insanlar ne kadar cömert olduğumu bilir. Benim gibi maaş indirimine gitmeyen oyuncular da var ama benim adım öne çıktı. Bunun nedeni bence, insanların beni 2 yıldır yok etmeye çalışması ve mutsuz olmamı istemeleri. İnsanları bana karşı doldurmak istiyorlar. Büyük ihtimal bu karar benim sahada olma şansımı etkiledi, bilemiyorum. Ama doğru olduğunu hissettiğim şey için korkmuyorum"