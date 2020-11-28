Maradona'nın cenazesinde kriz! Eski karısından eski sevgilisine yasak
Futbol efsanesi Diego Maradona'nın 2018'de ayrıldığı 6,5 yıllık sevgilisi Rocio Oliva, futbol efsanesinin eski karısı Claudia Villafañe tarafından Buenos Aires’te Devlet Başkanlığı binası Casa Rosad’daki naaş ziyaretinden geri çevrildi.
Futbol efsanesi Diego Maradona'nın eski kız arkadaşı ailesi tarafından geri çevrildi. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Devlet Başkanlığı binası Casa Rosad’a getirilen Maradona’nın naaşını görmek isteyen eski sevgili, efsane ismin eski karısı tarafından içeri alınmadı.
Maradona’ya veda etmek isteyen Rocio Oliva, Casa Rosada’ya sabah 4.40’ta ulaştı ancak korumalar içeri girmesine izin verilmediğini söyledi. İzin çıkmaması üzerine ağlamaya başlayan Oliva’ya saat 7’de tekrar gelmesi tavsiye edildi. Oysa Maradona’nın on binlerce hayranı, efsane futbolcuyu son kez görmek ve veda etmek için geceden kuyrukta beklemeye başlamıştı.
Daily Mail’in haberine göre Oliva, o esnada televizyonda canlı yayında, “Sabah yedide gelemem, bu çılgınlık. Bunu yapamazsınız. Gelemem. Tüm halkla birlikte sabah yedidede gelmemi istediler” sözleriyle isyan etti.
Daha sonra Arjantin gazetesi Todos Noticias’a konuşan Oliva, Maradona’nın sevdiklerine ve yakın arkadaşlarına izin verilirken, eski eşi Claudia Villafañe'nin kendisini geri çevirme kararının nedenini açıklayamadığını söyledi.