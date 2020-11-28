Maradona'nın cenazesinde kriz! Eski karısından eski sevgilisine yasak

Maradona’ya veda etmek isteyen Rocio Oliva, Casa Rosada’ya sabah 4.40’ta ulaştı ancak korumalar içeri girmesine izin verilmediğini söyledi. İzin çıkmaması üzerine ağlamaya başlayan Oliva’ya saat 7’de tekrar gelmesi tavsiye edildi. Oysa Maradona’nın on binlerce hayranı, efsane futbolcuyu son kez görmek ve veda etmek için geceden kuyrukta beklemeye başlamıştı.