Türkiye, İskoçya'nın ensesinde! Şampiyonlar Ligi için umut devam ediyor

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 yenerek ülke puanına büyük bir katkı sağlarken İskoçya'nın hemen ensesine yapıştık.

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Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in Manchester United'a yenilmesinin ardından, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, 3-2'lik Karabağ galibiyetiyle ülke puanına çok kritik bir katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla ülkemize 0.400 katsayı puanı kazandırdı. 30.100 puana yükselen Türkiye, 13. sıradaki yerini sağlama aldı, aynı zamanda 11. sıradaki İskoçya'ya (30.625) biraz daha yaklaştı. 12. sıradaki Ukrayna (30.300) ile de fark değişmedi.

11. sıraya yükselmemiz gerekiyor

2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonunun direkt Devler Ligi'ne gidebilmesi için mutlaka 11. sıraya yükselmemiz gerekiyor. Bu nedenden dolayı Sivasspor ve Başakşehir'in alacağı her puanın değeri çok daha kıymetli olacak.

13. basamakta tamamlarsak durum vahim

Eğer sezonu 13. basamakta tamamlarsak; lig şampiyonu Kupa 1'e sonraki sezon 3. ön eleme turundan, ikinci ise 2. ön eleme turundan gidecek.