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Abdullah Avcı: Geçen haftadan bir tık daha iyiydik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''Bu hafta geçen haftadan bir tık daha iyiydik takım savunmasında. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Daha yolun başındayız. Takım savunmasına vazgeçmeden çalışacağız ama hücum organizasyonları ve geçişleri için çok çalışmak ve tekrar yapmak gerekiyor.'' dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Abdullah Avcı, ”Göreve geldikten sonra ikinci haftamızdı. Trabzonspor'la ilgili tespitlerimiz vardı. Takım savunmasında problemler yaşıyordu. Bunların tespitini yapıp tamamen geldiğimiz günden bu yana bunun üzerinde çalışıyoruz. Geçen sene Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 32 puan kaybetti, milli takım kalecisi Uğurcan ligin en fazla kurtarış yapan kalecisiydi. Bu doğru bir durum değildi.

Bu hafta geçen haftadan bir tık daha iyiydik takım savunmasında. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Daha yolun başındayız. Takım savunmasına vazgeçmeden çalışacağız ama hücum organizasyonları ve geçişleri için çok çalışmak ve tekrar yapmak gerekiyor.

Geldiğim günden beri oyuncularım çalışmalarımıza hep olumlu cevap veriyor. Karşılığını da alıyoruz. İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet öz güven açısından da önemliydi. Aile ortamını oyuncularım hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

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