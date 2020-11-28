Serdar Dursun, Almanya’da gollerini sıralıyor

Bundesliga 2’de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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Geçen sezon çıktığı 34 lig maçında 16 gol atan Dursun, 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Bu sezon da takımını sırtlayan isim olan Dursun 9 maçta 9 gole direkt katkı sağladı.

29 yaşındaki golcü oyuncunun Darmstadt ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Sezon başında Çin, Türkiye ve Almanya’dan teklifler alan Dursun, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.