BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  SPOR
ADV Boyner'den Şahane Cuma indirimleri
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Serdar Dursun, Almanya’da gollerini sıralıyor

Bundesliga 2’de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Abone ol

Geçen sezon çıktığı 34 lig maçında 16 gol atan Dursun, 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Bu sezon da takımını sırtlayan isim olan Dursun 9 maçta 9 gole direkt katkı sağladı.

29 yaşındaki golcü oyuncunun Darmstadt ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Sezon başında Çin, Türkiye ve Almanya’dan teklifler alan Dursun, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık
Yerli aşı görüntülendi şimdiye kadar yan etki görülmedi buzdolabında saklanabiliyor
Maradona arkasında 33 milyon sterlin borç bıraktı fakir öldü
Vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını yüzde 9.11 oldu
Temel Karamollaoğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Hangi suçlardan yargılandığını bilmiyorum
Mersin'de polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Lütfi Elvan ve Abdulhamit Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi
Yılın en iyi makale ödülü Türkiye’ye geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum 2020’de
Abdullah Avcı: Geçen haftadan bir tık daha iyiydik
Uğurcan Çakır'dan transfer sinyali: Türkiye'yi en iyi şekilde gururlandırırız
Doya Doya Moda Rabia Ağca kimdir kaç yaşında Rabia kaç kilo?
Yorumlar