Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum 2020’de

''Pandemi Sonrası Dünya’da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla bu sene 1-2 Aralık tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

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Dünyanın farklı coğrafyalarından liderler, uzmanlar, akademisyenler ve ünlü isimler koronavirüs salgını sonrası değişen dengeleri TRT World Forum 2020’de konuşacak. TRT tarafından 1 - 2 Aralık tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her yıl olduğu gibi bu yıl da onur konuğu olarak katılacak.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve açıklamaları dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu seneki etkinlikte de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Devletin zirvesi TRT World Forum 2020’de bir araya gelecek

TRT World Forum 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak. İletişim Başkanı Altun’un dünya gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yapması beklendiği etkinlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanından ulusal ve uluslararası katılımcılarla ses getirecek konular gündeme gelmesi bekleniyor.

Pandemi Sonrası Dünya’da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla düzenlenecek etkinlikte, devletin zirvesindeki isimler önemli konu başlıklarındaki oturumlara katılacak. İbrahim Kalın “Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel İşbirliğinin Geleceği”, Mevlüt Çavuşoğlu “Devletler Arası İlişkilerde Covid-19 Sonrası Yeni Dönem” ve Mustafa Varank “Pandemi Sonrası Dünyada Teknolojinin Geleceği” oturumuna katılarak küresel sorunlar masaya yatırılacak.