BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  POLİTİKA
ADV Boyner'den Şahane Cuma indirimleri
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediye binasının yıkılarak yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yapılacağını açıkladı.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim’de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve depremden bu yana kullanılmayan İzmir Büyükşehir Belediye binasının durumuna dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Güçlendirilerek kullanılması önerildi ama..."

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz. Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz" dedi.

"Binayı yıkıp yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız" diyen Soyer, "İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" açıklamasında bulundu.

25 Kasım 1867 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan İzmir Büyükşehir Belediye binası 1868 yılında resmen hizmet vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Binası 153 yıllık süre içerisinde mevcut başkan Tunç Soyer'de dahil olmak üzere toplamda 31 belediye başkanını ağırladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2020'ye damga vuran inanılmaz fotoğraflar! AFP yılın fotoğraflarını seçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık
Yerli aşı görüntülendi şimdiye kadar yan etki görülmedi buzdolabında saklanabiliyor
Maradona arkasında 33 milyon sterlin borç bıraktı fakir öldü
Vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını yüzde 9.11 oldu
Temel Karamollaoğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Hangi suçlardan yargılandığını bilmiyorum
Mersin'de polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Serdar Dursun, Almanya’da gollerini sıralıyor
Bakan Lütfi Elvan ve Abdulhamit Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi
Yılın en iyi makale ödülü Türkiye’ye geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum 2020’de
Abdullah Avcı: Geçen haftadan bir tık daha iyiydik
Bugün camiler açık mı cuma namazı var mı Diyanet?
Yorumlar 1 yorum