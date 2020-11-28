3 FETÖ sanığı, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişinin İpsala sınır hattında hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.Abone ol
MSB: “ Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi.”