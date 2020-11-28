SPK'dan eski TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğenine borsa cezası

TBMM Başkanı AK Partili İsmail Kahraman’ın yeğeni Harun Kahraman'a Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla yatırımcıları yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle 7.2 milyon TL ceza kesildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yeğeni Harun Kahraman'a 7 milyon 217 bin TL idari para cezası kesti.

Sözcü'nün haberine göre, SPK'nın önceki gün yayımladığı bültende cezaya neden olan eylemin “@kahraman_harun Twitter hesabı üzerinden Borsa İstanbul'da işlem gören GEREL hisselerine ilişkin takipçilerine ‘al' veya ‘tut' tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan GEREL paylarını satması” olduğu belirtildi.

'Piyasa bozucu eylemler' değerlendirmesi

Ceza, SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na dayandırıldı.

Söz konusu fıkrada şu ifadeler yer alıyor: Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletişim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsiyesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 5 iş günü içerisinde, alım veya tut tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

Bu yıl 3. ceza

Kahraman'a 22 Nisan 2020'de aynı maddeye dayanarak ve aynı eylem gerekçesiyle ama bu defa PETKİM hisseleriyle ilgili olarak 1 milyon 175 bin TL ceza kesilmişti. Kahraman'a 30 Eylül 2020'de yine aynı maddeden aynı eylem gerekçesiyle ama bu defa da Net Holding hisseleriyle ilgili olarak 1 milyon 175 bin TL idari para cezası kesilmişti.

Böylece, SPK'nın Kahraman'a kesilen toplam idari para cezası miktarı 10 milyon liraya yaklaştı.

Cezalar artırıldı

Bu yıl Borsa İstanbul'a yüz binlerce bireysel yatırımcı kayıt yaptırırken, SPK da denetimleri ve cezaları artırdı. SPK, 4 Kasım 2020'de ilk kez Telegram grubuna katılarak piyasa dolandırıcılığı yapan isimlerle hareket eden kişilere de 6 ay işlem yasağı vermişti.

2019'un tamamında 42.8 milyon TL'lik ceza kesen SPK, bu yılın ilk yarısı dolmadan bu rakamı aşmış ve 45 milyon TL'lik ceza kesmişti.