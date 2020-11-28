BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  DÜNYA
ADV Boyner'den Şahane Cuma indirimleri
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Yunanistan'da aşırı ırkçı gruplardan müftüye tehdit mesajı

Demirören Haber Ajansı

Yunanistan’da İşkece Müftüsü Ahmet Mete aşırı sağ gruplar tarafından tehdit edilerek, kaldığı binanın asansörüne “İyi Türk ölü Türk’tür” yazısı yazıldı.

Abone ol

Avrupa'da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar günden güne tırmanıyor. Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı İşkece’deki Müftü Ahmet Mete’nin aşırı sağ gruplar tarafından tehdit edildi.

Mete’nin kaldığı binanın asansöründeki aynaya “İyi Türk ölü Türk’tür” yazısı yazıldı.

Müftü Mete sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya pandemi ve ölümlerle uğraşırken, maalesef (X.A.) imzalı “Kalos Turkos mono nekros”. “Skata sta mutra hoca.” “İyi Türk ölü Türk’tür” yazısı kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak “Azınlık rahattır, eşitlik vardır” diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır.

Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır. Bina sakinleri emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
SPK'dan eski TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğenine borsa cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık
Yerli aşı görüntülendi şimdiye kadar yan etki görülmedi buzdolabında saklanabiliyor
Maradona arkasında 33 milyon sterlin borç bıraktı fakir öldü
Vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını yüzde 9.11 oldu
Temel Karamollaoğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Hangi suçlardan yargılandığını bilmiyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi karar verdi: 17 yıl 9 ay süren dava için 52 bin lira tazminat
Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa’da para topluyor
CHP'li Vekil Engin Özkoç'tan Erdoğan'a 'çılgın proje' cevabı: İmamoğlu'ndan özür dilemeli
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda
3 FETÖ sanığı, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
Hekimoğlu 27. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar