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Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa’da para topluyor

Demirören Haber Ajansı

TÜRKİYE’nin başarılı operasyonları nedeniyle uyuşturucu ve insan kaçakçılığından kazandığı para azalan terör örgütü PKK’nın, koronavirüs salgınını kullanarak Avrupa’nın birçok ülkesinde yardım kampanyası adı altında para topladığı öğrenildi. 

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Terör örgütü PKK, Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi yasadışı yollardan sağladığı gelirleri kaybedince, sözde insani yardım kampanyaları ile Avrupa ülkelerinde para toplamaya çalışıyor.

DHA’nın bilgi aldığı güvenlik kaynakları terör örgütünün yan kuruluşu olan Almanya merkezli sözde Kürt Kızılayı Derneği Heyva Sor A Kurdistan üzerinden koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek  kampanya başlattı. Kampanya reklamları ise terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen haber sitesine yayınlandı.

2.3 milyon euro toplamayı hedefliyorlar

Güvenlik uzmanları terör örgütünün bu kampanyayla 2.3 milyon Euro toplamayı hedeflediğini belirterek, toplanacak parayla solunum cihazı alınacağı iddia edilse de gerçekte örgüte aktarılacağı değerlendirmesi yaptı. PKK’nın Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, bu gibi sözde yardım kampanyalarına izin veriliyor olmasına dikkat çeken güvenlik uzmanları, 2019 yılında Die Partei adlı Alman siyasi partisinin de Heyva Sor A Kurdistan’a 250 bin euro bağış yaptığını hatırlattı.

PKK
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