CNN Türk'ün tweet hatası olay! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ait olduğu belirtilerek okunan tweetlerin Avukat Cemil Çiçek'in "Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi..." açıklaması ile ortaya çıktı.

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Canlı yayın sırasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri verildi.

Konuklardan Ömer Lütfü Avşar'ın okuduğu tweetlere stüdyodan da itiraz gelmedi.

"Kimse de fark etmemiş"

Olay, Avukat Cemil Çiçek'in yine Twitter'dan yaptığı, "Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım tweetler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi... :)" açıklaması ile ortaya çıktı.