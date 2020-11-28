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2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin TL olsun önerisi

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesi, öneriler gelmeye başlarken HDP, 4 bin lira olsun önerisinde bulundu.

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Türkiye'de milyonlarca işçi ve iş verenin gözü kulağı asgari ücret toplantısında. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bu açıklamanın ardından taraflar asgari ücret konusunda hesaplarını yapmaya başladı.

HDP'den 4 bin TL olsun önerisi
İlk çağrı HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil. MHP, İYİ Parti, BBP ve SP Partisi'nden de henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir
Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

2 bin 510 lira
Orta Vadeli Programlar'da ise enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücrete bu doğrultuda zam yapılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 lira olur.

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