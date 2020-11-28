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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklaması olay oldu AK Parti'ye her oy haram oydur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'nun Katarlılara satılmasıyla ilgili çok bilinmeyen olduğunu belirterek, "Bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Her oy haram oydur." iddiasında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen ''Adana Esnaf Buluşması''na katıldı. Basına açık yapılan toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu AK Parti'ye ve seçmene yönelik çok tartışılacak sözler söyledi.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'nun Katarlılara satılmasıyla ilgili hükümete sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek şu ifadeleri kullandı:

"Her oy haram oydur"

"Türkiye bildiğiniz gibi değil, çok daha kötü. Her şeyi sattık, en sonunda İstanbul Borsası'nın da yüzde 10'unu sattık.  Şu soruyu sormamız lazım, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Katarlılara sattık. Kaça sattık? Bilen var mı? Bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Şu soruyu sormanız lazım, ihale yaptınız mı? Belki başka ülke gelip diyecekti ki ben şu kadr veriyorum. İhale yapmadılar, niye yapmadılar? Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Her oy haram oydur. Her birinizin, tek tek fakir fukaraya sahip çıkmanız lazım. Eğer bu ülkede 83 milyon beraber yaşıyorsak ve o şirketlerin tamamı bizim vergilerimizle kurulmuşsa, bu sorunun cevabını vermek zorundasınız. "

Öğretmenlere yönelik sözleri tepki çekmişti

Kılıçdaroğlu, önceki hafta partisinin grup toplantısında söylediği "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kusura bakmasın ama ben ona öğretmen demem.” sözleri tepki çekmişti. Eleştiriler üzerine Kılıçdaroğlu, iktidarın öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünü tutmadığını söyleyerek "Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz. Çıkarsa ona öğretmen denmez" diye yanıt vermişti.

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