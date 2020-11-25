Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ben ona öğretmen demem' açıklaması olay sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında söylediği "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kusura bakmasın ama ben ona öğretmen demem.” sözleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. İktidarın öğretmenlere 3600 ek gösterge sözünü tutmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz. Çıkarsa ona öğretmen denmez" dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in ortak basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na öğretmenlerle ilgili tartışılan sözleri soruldu. Eleştirilere AK Parti'nin öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü verdiği halde yapmadığını hatırlatarak yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz. Çıkarsa ona öğretmen denemez"

"Öğretmenler bize ahlakı öğretirler, saygıyı, konuşmayı öğretirler. Öğretmenler büyük bir camiadır. Hepsinin ortak talebi 3600 ek gösterge talebi var. 2018'de AK Parti 3600 ek göstergeyi seçim beyannamesine koydu. Erdoğan 24 Mayıs 2018'de 3600 ek göstergeyi getireceklerini söyledi. Ben çıkıp öğretmenler gününde neden sözünüzü tutmadınız diye soruyor muyum?

Soruyorum. Bütün öğretmenlerin istediği 3600 ek göstergeyi ben istemiyorum gidip AK Partiye oy vereceğim diyorsa o öğretmen o camianın üyesi değildir. 2018'de çıkıp ben öğretmene en gösterge vereceğim dedi halde iki yıl geçiyor ve dediğini yapmıyorsa hiç kimse yalancıya sahip çıkamaz. Sahip çıkıyorsa da ona öğretmen denmez. Ben sağlık görevlisinin, din görevlisinin, öğretmenin hakkını savunuyorum. Öğretmeni baştacı yapmayan hiçbir siyasal iktidarın başarılı olma şansı sıfırdır."

HDP ile Anayasa taslağı çalışmasını inkar etti

Kılıçdaroğlu, Anayasa taslağı iddiasına ilişkin bir kez daha konuştu. CHP lideri şunları kaydetti:

"Böyle bir çalışma yapılmadı ki. Nereden çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Evet dört parti bir araya geldik. Millet İttifakı olarak bir araya zaman zaman geliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem demişiz, nasıl olacak bu, Anayasa değişikliğiyle olacak. Biz de çalışıyoruz, diğer partiler de çalışıyor. Bu ülkede bir anayasa çalışmağı olacaksa meclisteki bütün partiler bir araya gelir. Her siyasi partinin parlamentoda temsilcisi var. HDP'nin başkanvekili var mı, var. Meclis'i yönetiyor mu yönetiyor. AK Partili elini kaldırıp ondan izin istiyor mu, istiyor. Niye bunu eleştirmiyorsunuz o zaman! Kısır tartışmaların dışına çıkmak zorundayız. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek, insan haklarını konuşmak zorundayız. "

Kılıçdaroğlu: Küçük ortak AK Parti'ye esir aldı

MHP'ye yüklenen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Ak Parti içinde iyi niyetle çözüm üretmek isteyenler var ama küçük ortak büyük ortağı esir almış. Ak Parti gibi Türkiye'yi tek başına 18 yıl yöneten bir partinin küçük ortak tarafından esir alınması Türkiye'nin yönetilmediğini gösteriyor. Türkiye savruluyor, hepimiz bunu görüyoruz."

Akşener: İlk defa bir siyasetçi tehdidin sahibine sahip çıktı

Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidine değinen Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide, adalette reform yapılacağı, iddia edildi. Sonrasında sayın Kılıçdaroğlu hapisten yeni çıkmış biri tarafından tehdit edildi. bu tehdidin sahibi Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı tarafından sahiplenildi.

İlk defa bir siyasetçi tehdidin sahibine sahip çıktı. O zaman şunu söylemiştim: Evet, tehdit sayın Kılıçdaroğlu'na.En şiddetli bir şekilde kınadığımız bir saldırı, bir davranış.

Buna yönelik Ak Parti Genel Başkanı ve Ak Parti yöneticileri ne yapacaklar? Sonra sayın Arınç bir konuşma yaptı, sayın Cemil Çiçek telefonla katıldı. Bir makas değişikliği gerekiyorsa sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek ne yapacaklar. Bu konuşmadan sonra Sayın Arınç İstifa etmek zorunda kaldı."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında öğretmenler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Saygı değer lider olarak tanımlıyor öğretmenleri. İktidardakiler bir gün çıkıp öğretmenler bu toplum için çok önemli ve hayatidir dediler mi ya! Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kusura bakmasın ama ben ona öğretmen demem.”

AK Partili Ömer Çelik: Nefret suçuna girer

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre ayrıştırılmasının son derece üzücü durum olduğuna dikkat çekerek, "Nefret suçuna girer. Bunu daha önce hakimler ile ilgili yaptılar, başka meslek gruplarına yaptılar. Bu ayrıştırma doğru değildir. Öğretmenlere böyle tehditler savuran bir kişinin yaptıkları kutuplaştırma değildir de nedir? İnşallah öğretmenlerden özür diler" ifadesini kullandı.