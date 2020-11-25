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Kocası makasla saldırdı kanlar içinde kaldı

Afyonkarahisar’da terzi dükkanında çalışan kadın kocasının makasla gerçekleştirdiği saldırı sonrası hastanelik oldu. Hastanede tedavi altına alınan kadın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kendisine makasla saldırarak yaralayan kocasından şikayetçi olması üzerine polis tarafından korumaya alındı.

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Olay, Dumlupınar mahallesindeki bir iş hanında bulunan pasajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanındaki terzi dükkanında çalışan Bedriye A., aynı iş hanında çay ocağı işleten kocası Rüştü A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Rüştü A., karısı Bedriye A.’nın elindeki makası alarak genç kadına saldırdı.

Kadın suratına aldığı makas darbeleri ile yaralandı. Dudağı patlayan ve dişi kırılan kadın kanlar içinde kaldı. Bedriye A.’ya ilk müdahaleyi çevre esnafı yaparken ardından olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri çağrıldı.

Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.



Cani koca serbest bırakıldı
Koca Rüştü A., ise olay yerinden kaçtı. Kadının olaydan sonra darp raporu alarak kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine kadınla ilgili gerekli tedbir kararları alınarak, polis tarafından koruma kararları uygulandı. Rüştü A.’nın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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