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İbrahim Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek.'' dedi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Kalın: Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek.'' 

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