Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 İŞKUR başvuru formu

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacağını duyurdu.Bu haberin ardından binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanlığı personel alımı ve hangi branşlara atama yapılacağı merak konusu oldu. İşte sağlık bakanlığı personel alımı yapılacak branşlar ve başvuru formu hakkında merak edilenler...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün personel alımı hakkında önemli bir açıklama yaptı. ağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte adaylar, kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personeli alımı 2020 yapılacağını düşünmeye başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihleri ne zaman? son dakika Sağlık Bakanlığı personel alım haberi...

Hangi bölümlere sağlık personeli alınacak:

7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

*En son yapılan 18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı şöyleydi;

Biyolog 5 (Lisans),

Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans),

Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans),

Diyetisyen 160 (Lisans),

Ebe 1600 (Lisans),

Fizyoterapist 200 (Lisans),

Hemşire 9373 (Lisans),

Hemşire 1627 (Ortaöğretim),

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans),

Odyolog 20 (Lisans),

Perfüzyonist 43 (Lisans),

Psikolog 125 (Lisans),

Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans),

Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans),

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans),



Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans),

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim),

Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans),

3027 (Ortaöğretim),

Genel Toplam (18000).