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Gaziantep'te fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

 GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Adreslerde yapılan aramada ele geçirilenler şoke etti.

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Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda, bazı evlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak giren polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilenler

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 13 cep telefonu, 6 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 şok cihazı, 1 dipçiksiz yarı otomatik tüfek, 11 fişek, uyuşturucu ve cinsel içerikli hap ele geçirdi. Fuhuş yaptırılan 11 kadının tespit edildiği operasyonda gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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