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MSB'den 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Kelbecer açıklaması

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi. MSB ise ''Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer’de dalgalanacak." açıklamasını yaptı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

MSB'den açıklama
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’dan sonra Kelbecer’e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer’de dalgalanacak."

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