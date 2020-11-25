Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı genişlerken seyahat yasağı gelecek iddiası

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantı artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle hükümete yeni yasaklar konusunda tavsiye kararı alınması bekleniyor. Hafta sonu belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi ve seyahat yasağı bekleniyor.

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Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka, hasta ve ölüm sayısı rekor kırıyor. Son açıklanan rakamlarla Türkiye günlük koronavirüs ölümlerinde dünyada 11. sıraya yükseldi. Vaka ve hasta sayısı ise rekor üstüne rekor kırıyor. İşte bu gerçeklerin gölgesinde Bilim Kurulu toplanıyor. Kurul'dan sokağa çıkma yasaklarının genişletilmesi ve seyahat yasağı kararı çıkması bekleniyor.

Vakaların artmaya başlaması üzerine Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hafta sonu 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı da gün içinde sadece belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Restoranlar paket servise geçerken, kahvehaneler ve eğlence yerleri kapatıldı.

Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 162 bin 231 testten, 7 bin 381 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 161 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 672'ye yükseldi.

Yeni can kaybında dünyada 11. sıradayız

Dünya genelindeki sıralamada 490.916 hasta sayısı ile 24'üncü sırada yer alan Türkiye, 24 Kasım'da açıklanan hasta sayılarına göre dünyada 12'inci sırada. Salgının başından bu yana 12.672 can kaybının kaydedildiği Türkiye, bu alandaki dünya sıralamasında 21. sırada bulunuyor. 24 Kasım tablosunda ise Türkiye 11'inci sırada yer aldı.

Hasta sayısında rekor kırdık

24 Kasım verilerine göre yeni hasta sayısı ve can kaybı en üst seviyeye ulaştı. Son 10 günün tablosuna bakıldığında günlük hasta sayısında iki kattan daha fazla bir artış dikkat çekerken ölü sayısında da büyük bir artış görülüyor.

Sokağa çıkma ve seyahat yasağı geliyor

Bilim Kurulu toplantısında tüm bu acı rakamlar karşısında yeni önlemlerin gündeme geleceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağını yeterli bulmamış ve "Daha kapsamlı bir yasak istiyordum" demişti. Bugünkü toplantıda hafta sonu 24 saat sokağa çıkma yasağı tavsiyesi ve vakaların çok olduğu iller için seyahat yasağı getirilmesi bekleniyor.