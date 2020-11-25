Bülent Arınç ve Cemil Çiçek konuştu! Yüksek İstişare Kurulu dağıtılmanın eşiğinden döndü

Cemil Çiçek'in 'bize tevbe-i nasuh lazım" çıkışının hemen ardından Bülent Arınç'ın "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş" sözleri ortalığı karıştırdı. Çiçek ve Arınç'ın sözleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun topyekûn tasfiyesi dahi gündeme gelmiş.

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Türkiye son bir haftadır daha çok Bülent Arınç, daha az da Cemil Çiçek'in açıklamalarını tartıştı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan iki isimden Arınç istifa etti, Cemil Çiçek ise devam ediyor. Ancak o iki açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun topyekûn tasfiyesinin gündeme geldiği ortaya çıktı. Habertürk yazarı Kübra Par, "Cemil Çiçek'in tavır farkı" başlıklı yazısında perde arkasıyla ilgili çarpıcı kulis bilgileri verdi. İşte o yazıdan bazı bölümler...

İlk Cemil Çiçek konuştu 'tevbe-i nasuh' istedi

Reform söyleminin ardından en çok iki ismin sözleri dikkat çekmişti, Bülent Arınç ve Cemil Çiçek. Aslında ilk önce konuşan Çiçek’ti. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren’e “Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin. Bize topyekün bir tevbe-i nasûh lazım” demesi hükümete yönelik ciddi bir eleştiri olarak okunmuştu.

YİK'in topluca tasfiyesi gündeme gelmiş

Ayrıca iktidarın limoni olduğu Karar Gazetesi’ne konuşması Cumhurbaşkanı’nın da tepkisini çekmiş duyduğum kadarıyla. Arınç’ın yarattığı kriz ile birleşince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun topyekûn tasfiyesi dahi gündeme gelmiş.

Arınç YİK'te de bunları konuşuyor mu?

Arınç’ın bu haftakine benzer eleştirileri kurul toplantılarında bizzat Erdoğan’a da söylediği speküle edilmiş, hatta Arınç’ı Erdoğan’ın teşvik ettiğine dair gerçeklikten uzak yorumlar yapılmıştı. “Sahi ne konuşuyorsunuz o toplantılarda? Arınç eleştirilerini Cumhurbaşkanı’na da söylüyor mu?” diye açıkça sordum Çiçek’e.

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda sadece devlet sorunlarını konuşuyoruz. Orası AK Parti İstişare Kurulu değil. Gündelik siyaseti, partiler arası ilişkileri konuşmuyoruz” diyerek çok merak edilen bir meseleyi açıkladı. Bu vesileyle kurulun bekasını da korumaya çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki kurullarda yapısal dönüşüme gidilirse...

Arınç’ın istifası şimdilik istişare kurulunun topyekûn tasfiyesini engellemiş görünüyor ama önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan tüm kurullarda yapısal bir dönüşüme gidilirse kimse şaşırmasın.