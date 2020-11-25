Barış Pınarı Bölgesinde 17 terörist öldürüldü! MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, çok sayıda teröristin gerçekleştirdiği sızma girişiminin önlendiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre, çıkan çatışmada 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, son dakika açıklamasını "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." diyerek duyurdu.

MSB'nin paylaşımı:

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jYytybZGxM