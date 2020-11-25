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Barış Pınarı Bölgesinde 17 terörist öldürüldü! MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgisine göre; Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist öldürüldü.

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Milli Savunma Bakanlığı, çok sayıda teröristin gerçekleştirdiği sızma girişiminin önlendiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre, çıkan çatışmada 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, son dakika açıklamasını "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." diyerek duyurdu.

MSB'nin paylaşımı:

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