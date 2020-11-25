Eskişehir'de öldürülen üniversiteli Raşit Alpi’nin katil zanlısının cezası belli oldu

ESKİŞEHİR’de sosyal medya üzerinden tanıştığı üniversite öğrencisi Raşit Alpi’yi 8 bıçak darbesiyle öldüren zanlıya müebbet hapis cezasının yanında 10 yıl hapis cezası verildi.

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Eskişehir’de üniversite öğrencisi olan Raşit Alpi’den geçen şubat ayında 2 gün boyunca haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Savcılık talimatıyla Şirintepe Mahallesi’ndeki eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Alpi’nin 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Raşit Alpi'nin, telefon ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, en son elektrik işleri yapan evli Mustafa Ş. ile görüştüğünü belirledi. Evinde gözaltına alınan Ş., cinayeti itiraf ederek evinin mutfağında sakladığı bıçağı ve çaldığı cüzdanı polis ekiplerine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Ş. hakkında 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasının yanı sıra nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan 6 yıla kadar, güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Son savunmasında pişman olduğunu söyledi

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, sanık Mustafa Ş., öldürülen Raşit Alp’in yakınları ile avukatlar katıldı. Raşit Alpi’yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğünü itiraf eden sanık Ş., son savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Ş.’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına, ‘nitelikli yağma’ suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyeti ayrıca sanık Ş.’in tutukluluk halinin de devamına karar verdi.