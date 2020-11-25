25 Kasım evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi-2020

Kasım ayında evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşları 25 Kasım çarşamba günü hangi illerde yattı? Bugün yani 25 Kasım'da İzmir, Hatay, Tokat, Osmaniye, Afyonkarahisar olmak üzere toplam 42 ilde maaşlar yattı.

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Kasım ayının sonlarına gelirken evde bakım maaşları ne zaman yatar sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. 25 Kasım çarşamba günü 42 ilde evde bakım maaşları yattı... İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

Evde bakım maaşı sorgulama: Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS ile evde bakım aylığı sorgulama:

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım parası yatan iller:

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 25 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 25 ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 23 Kasım 2020 itibariyle 42 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. Evde bakım parası yatırılan iller şöyle: 1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Edirne 4- Tokat 5- Ordu 6- Bayburt 7- Adıyaman 8- Manisa 9- Samsun 10- İstanbul 11- Denizli 12- Kırklareli 13- Bolu 14- Mersin 15- Konya 16- Ankara 17- Bilecik 18- Şanlıurfa 19- Sakarya 20- Zonguldak 21- Afyonkarahisar 22- Uşak 23- Diyarbakır 24- Osmaniye 25- Aydın 26- Kırşehir 27- Hatay 28- Antalya 29- Çanakkale 30- Elazığ 31- Van 32- Şırnak 33- Karabük 34- Balıkesir 35- Çorum 36- Muğla 37- Bursa 38- İzmir 39- Adana 40- Trabzon 41- Düzce 42- Kayseri

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.

Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır: Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.