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Haaland, şov yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund, sahasında Club Brugge ile karşılaştı. Dortmund'un genç yıldızı Haaland, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Zorlu müsabakaların ardından Chelsea, Sevilla, Barcelona ve Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Alman ekibi Borussia Dortmund, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve grupta puanını 9 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Borussia Dortmund'un gollerini 18 ve 60'ta Haaland, 45'te ise Sancho attı. 

OPTA verilerine göre Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu (12 maç).

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya): 1-2

- F Grubu

Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 3-0

- G Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-4

Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

- H Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir: 4-1

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