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Çavuşoğlu: Gereken cevabı sahada vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'de Türk gemisine yönelik hukuksuz uygulamayla ilgili konuştu. Bakan Çavuşoğlu, gereken cevabın sahada verileceğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin konuştu. Gereken cevabın sahada verileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin "Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle." dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesine ilişkin de şu açıklamada bulundu:

"Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz. Bu koridorun açılmasıyla Ermenistan ticaretten nasıl faydalanacak bunlara odaklanması lazım."

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğinin (AB), İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Türk gemisinde gerçekleştirilen arama öncesinde Türkiye'nin rızasının istendiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Bakanlığın İngilizce Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İrini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A'ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu müdahale için bayrak devletinin izninin gerekli olmadığına dair yazılı açıklamada bulunulduğu ancak Türkiye'nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirmesi üzerine, pozisyon değiştirilerek bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılamayacağının fark edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk kurallarına ve seyrüsefer serbestisine daima saygı gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı.

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