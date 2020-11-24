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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12.672'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 460.916'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 161 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 3678 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3678 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569 yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973, ağır hasta sayısı ise 4543 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Günlük hasta ve vefat sayısı yine rekor kırdı
Türkiye'de bugün, koronavirüsün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta ve vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun'' ifadelerini kullandı.

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