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Yunanistan Dışişleri Bakanı’na sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın sosyal medyada çıkan Türkiye ile ilgili beyanları hakkındaki soruya cevap verdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkâr dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir” dedi.

Aksoy, “Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın bugünkü açıklamalarında ülkemize yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkâr dil, Yunan tarafının ülkemizle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha göstermektedir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde Ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve attığı iyi niyet adımları maalesef karşılık bulmamıştır. Hal böyleyken, Yunanistan’ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri ‘provokatif’, hatta ‘yasadışı’ olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir. Türkiye diyalog çağrılarını her daim sürdürmüştür ve sürdürecektir. Yunanistan tehdit diliyle ve AB’yi arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır” dedi.

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