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Eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan disipline sevk edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nca 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi.

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AK Parti'den yapılan açıklamada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan İhsan Arslan, BBC'ye verdiği röportajda Berat Albayrak'ın istifası ve Parlamenter Sistem hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. "Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum" diyen Arslan, Berat Albayrak'ın istifasına ilişkinse, "Bu yanlış adımın sonucudur bugün gelinen nokta. Keşke bu görev verilmeseydi." dedi.

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