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UEFA'dan Halis Özkahya'ya kritik görev

Halis Özkahya, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Napoli-Rijeka maçını yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Napoli ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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