Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Fırtına deniz ulaşımını vurdu. Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.Abone ol
Bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.