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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Fırtına deniz ulaşımını vurdu. Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

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Bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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