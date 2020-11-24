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İstanbul'da takside 300 bin Euro unuttu 50 Euro ödül verdi! Kim olduğu ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da 300 bin euro'yu takside unutan H.S.A., İstanbul'dan ayrıldı.Hassan Sakarie Abdullah'ın ticaretle uğraştığı öğrenildi.

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İstanbul'a ticaret için geldiği öğrenilen Finlandiya pasaportlu Hassan Sakarie Abdullah, dün 300 bin Euro'yu  takside unutmuş, taksi şoförü Engin Olgaç tarafından parası iade edilmişti. Hassan Sakarie Abdullah taksi şoförüne verdiği 50 Euro'luk ödül tartışma konusu olmuştu. Hassan Sakarie Abdullah, Laleli'de kaldığı otelden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Otel müdürü Tamer Kanar, "Otelimizin daimi müşterisidir. Kendisi bu durumdan dolayı biraz üzgün. Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra araçta parasını unutmuş. Taksiciye bundan dolayı çok teşekkür ediyor. Türk halkının bu tür konulara ne kadar önem verdiğini konuştuk. Size röportaj vermedi ama biz içerde görüşmüştük. Taksici arkadaşın 15 dakika içerisinde kendisiyle iletişime geçerek parasını burada teslim aldık. Bugün otelimizden çıktı. Bizde devamlı gelip kalıyor. Ticaretle uğraşıyor" dedi. 

“Teslim ettim bana sarıldı, sevindi, dünyası değişti”
7 yıldan beri İstanbul Havalimanı’nda taksicilik yaptığını belirten Olgaç, "Arabayı yıkamaya götürdüğümde çantayı fark ettim. Çantanın içinde her şey olabilirdi. Bomba da olabilirdi. İçini açtıktan sonra yüklü para gördüm. Baya heyecanlandı, korkmuştu. Kendisine teslim ettim. Bana sarıldı, sevindi, dünyası değişti” diye konuşmuştu. 


“Kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı, yine olsa yine yaparım”
Hiç düşünmeden parayı sahibine ulaştırmak için harekete geçtiğini ifade eden taksi şoförü Olgaç, “Salgın nedeniyle aylık olarak kazandığımız paradan fazla bir şey kalmıyor. O parayı hiçbir zaman bulaman. O para bizim hakkımız değil. Hak sahibine teslim ettim mutluyum, gururluyum. Kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı. Yine olsa yine yaparım. Üç bankaya 70 bin lira kredi borcum var. Hiç düşünmeden sahibine teslim ederim” ifadelerine yer vermişti. 

Ödül olarak 50 euro
Parayı sahibine teslim ettikten sonra sahibinin kendisine ödül olarak 50 euro verdiğini ifade eden Olgaç “İçinden o geçti, ona çok teşekkür ediyorum. En azından bende onun kadar mutluyum. Kim bilir kaç yetimin hakkı o parada var. Ben hak etmediğim parayı hiçbir şekilde almak istemiyorum” diyerek sözlerini tamamlamıştı.

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