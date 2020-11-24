BIST 1.321
DOLAR 7,96
EURO 9,44
ALTIN 462,03
HABER /  YEREL
ADV Şok'ta %50'ye varan indirimleri kaçırmayın
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Antalya'da daireleri gezme bahanesiyle inşaata girdi! Gerçeği anlayan polisi aradı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, işçilere, dairelere bakmak istediğini söyleyerek, 4 katlı inşaata giren S.E. adlı kadın, çatıda intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ederek, indirdiği S.E.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Abone ol

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde, 4 katlı inşaatın çatısına çıkan S.E. adlı kadını gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. S.E., olay yerine gelen polis ekiplerine intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine inşaata çıkan polis, S.E.'yi vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı zemine hava yastığı açtı. Polisin uzun süren uğraşları sonucu ikna edilen S.E., inşaattan indirilerek, ifadesi için merkeze götürüldü.

Olayı haber alıp, gelen yakını, S.E.'nin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Görgü tanığı inşaat işçisi ise çalıştıkları sırada inşaatın arka kısmından gelen kadının, dairelere bakmak istediğini söylediğini, daha sonra inşaatı gezme bahanesiyle çatıya çıkıp, intihara kalkıştığını anlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kanunu Sultan Süleyman döneminde yapıldı! Şanlıurfa'da otomobil fiyatına satıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da takside 300 bin Euro unuttu 50 Euro ödül verdi! Kim olduğu ortaya çıktı
Bülent Arınç istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli çok sert çıkmıştı...
Hulusi Akar'dan Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki
Türkiye günlerce bu vahşeti konuşmuştu! Isparta'daki çifte cinayette karar çıktı
Rus Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu! Koruyuculuğu yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal:Tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak
ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan öğretmenlerle bir araya geldi: Sizin omuzlarınız bir ülkenin geleceğini taşıyor
ABD'de çöle dikilmiş halde bulundu! Paniğe neden oldu
İsrail polisi korumasındaki 130 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
AİHM karar verdi! Türkiye’ye 16 bin euroluk 'Ahmet Şık' cezası
Fikirtepe mağurları sevinçli bu hafta bilgilendirme ofisleri kuruluyor
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor Diyanet takvimi
Yorumlar