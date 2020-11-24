BIST 1.321
DOLAR 7,96
EURO 9,44
ALTIN 462,03
HABER /  POLİTİKA
ADV Şok'ta %50'ye varan indirimleri kaçırmayın
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

AİHM karar verdi! Türkiye’ye 16 bin euroluk 'Ahmet Şık' cezası

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ahmet Şık'ın muhabirlik yaptığı dönemde 'terör örgütü propagandası' suçundan hapse mahkum edilmesinin hak ihlali olduğu yönünde karar verdi. AİHM Gazeteci Şık’a 16 bin euro manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Abone ol

AİHM, Cumhuriyet gazetesi muhabirliği döneminde terör örgütü propagandası yapmak suçundan yaklaşık 400 gün cezaevinde tutulan gazeteci Ahmet Şık’ı haklı buldu.

Mahkeme, Türk hükümetinin, İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ‘özgürlük ve güvenlik haklarını’ düzenleyen 5’inci maddesiyle ‘ifade özgürlüğünü’ düzenleyen 10’uncu maddesini ihlal ettiğine hükmederek Gazeteci Şık’a 16 bin euro manevi tazminat ödemesine hükmetti.

'Hiçbir haklı şüphe ya da gerekçe' bulunmadı

AİHM, 4 yıldır süren yargılama sürecinin ardından, Ahmet Şık’ın, FETÖ/PYD ve DHKP-C örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanarak 13 ay 7 gün hapsedilmesinde, “hiçbir haklı şüphe ya da gerekçe” bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

'Tutukluluğun yasallığına hızlı karar verilmesi' ihlal edildi

VOA Türkçe’nin haberine göre mahkeme, Şık’ın gazetecilik görevini yaptığı halde, terör propagandası suçlamasıyla tutuklanmasının hiçbir haklı şüphe ya da delile dayanmadığını, bu nedenle AİHS’in “tutukluluğun yasallığına hızlı karar verilmesini” düzenleyen 5/1 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı! Bu saatlere dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da takside 300 bin Euro unuttu 50 Euro ödül verdi! Kim olduğu ortaya çıktı
Bülent Arınç istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli çok sert çıkmıştı...
Hulusi Akar'dan Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki
Türkiye günlerce bu vahşeti konuşmuştu! Isparta'daki çifte cinayette karar çıktı
Rus Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu! Koruyuculuğu yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal:Tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak
ÖNCEKİ HABERLER
Fikirtepe mağurları sevinçli bu hafta bilgilendirme ofisleri kuruluyor
Aydın'da banka müdürünü yumruklayıp taciz etti! İşte verilen ceza
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! İki F-4 savaş uçağı bölgedeymiş
Mersin'de iş insanı, annesi ve kardeşiyle koronavirüsten öldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi belirlendi: 13 milyar 345 milyon lira
Tansel Öngel kimdir kaç yaşında Tansel Öngel dizileri
Yorumlar 2 yorum