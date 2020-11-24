AİHM karar verdi! Türkiye’ye 16 bin euroluk 'Ahmet Şık' cezası

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ahmet Şık'ın muhabirlik yaptığı dönemde 'terör örgütü propagandası' suçundan hapse mahkum edilmesinin hak ihlali olduğu yönünde karar verdi. AİHM Gazeteci Şık’a 16 bin euro manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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AİHM, Cumhuriyet gazetesi muhabirliği döneminde terör örgütü propagandası yapmak suçundan yaklaşık 400 gün cezaevinde tutulan gazeteci Ahmet Şık’ı haklı buldu.

Mahkeme, Türk hükümetinin, İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ‘özgürlük ve güvenlik haklarını’ düzenleyen 5’inci maddesiyle ‘ifade özgürlüğünü’ düzenleyen 10’uncu maddesini ihlal ettiğine hükmederek Gazeteci Şık’a 16 bin euro manevi tazminat ödemesine hükmetti.

'Hiçbir haklı şüphe ya da gerekçe' bulunmadı

AİHM, 4 yıldır süren yargılama sürecinin ardından, Ahmet Şık’ın, FETÖ/PYD ve DHKP-C örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanarak 13 ay 7 gün hapsedilmesinde, “hiçbir haklı şüphe ya da gerekçe” bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

'Tutukluluğun yasallığına hızlı karar verilmesi' ihlal edildi

VOA Türkçe’nin haberine göre mahkeme, Şık’ın gazetecilik görevini yaptığı halde, terör propagandası suçlamasıyla tutuklanmasının hiçbir haklı şüphe ya da delile dayanmadığını, bu nedenle AİHS’in “tutukluluğun yasallığına hızlı karar verilmesini” düzenleyen 5/1 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.