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Çorum FK'da 17 futbolcu Covid-19'a yakalandı maça çıkmayacaklar

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'nin 17 sporcusunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması ve karantina sürecinin devam etmesi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın İzmir'de oynanması planlanan Altınordu maçına çıkamayacağı bildirildi.

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Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, yaptığı yazılı açıklamada, 7-8 Kasım'da yapılan Covid-19 test sonuçlarından dolayı gruplarında Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarının ertelendiğini hatırlattı. 

Daha sonra yeniden test yapıldığını ve 24 futbolcunun 17'sinin testinin pozitif çıktığını aktaran Baydur, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızın karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz. Amacımız karantinası devam eden oyuncularımızın gerek tedavileri, gerekse bireysel antrenmanlarını aksatmadan 29 Kasım'da Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta karşılaşacağımız Anagold 24 Erzincanspor maçına en az eksikle çıkmaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de aldığı kararla kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. 

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