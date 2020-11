Rus Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu! Koruyuculuğu yükseldi

Sputnik V aşısının 18.794 gönüllü üstünde yapılan klinik denemelerinde elde edilen verilerin ikinci ara analizi sonucunda, aşının ilk dozunun uygulanışından 42 gün sonra yüzde 95'ten fazla etkili olduğu bulgusu elde edildi. Sputnik V aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) yetkilileri, aşının her iki dozunun uygulanması ardından, ilk dozun uygulanışından sonraki 28. gün ise aşının yüzde 91.4 etkili olduğunu gördüklerini belirtti.

Sputnik V aşısının denemeleri esnasında gönüllüler gruplara ayrılıyor, bir kısmına iki doz aşı, bir kısmına ise iki doz şeklinde placebo yani etkisiz bir sıvı enjekte ediliyor. İki dozun ardından da aşının yapıldığı belirli aralıklarla bağışıklık sistemlerindeki değişiklikler gözleniyor.

Bunun yanında RDIF’in Sputnik V aşısının Twitter hesabından yayınlanan açıklamasında, aşının bir dozunun uluslararası piyasalar için fiyatının 10 dolardan düşük olacağı kaydedildi.

The cost of one dose of the #SputnikV vaccine for the external market will be less than $10 (two doses per person is necessary) – two or more times cheaper than mRNA vaccines with similar efficacy levels (based on announced mRNA vaccines pricing & interim Phase III results).