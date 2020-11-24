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Rus Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu! Koruyuculuğu yükseldi

RUSYA'ya ait Sputnik V aşısı, klinik uygulamalarından ardından 42 gün sonra yüzde 95'i geçen başarı oranına ulaştı. Yapılan açıklamalardan sonra aşının fiyatı da belli oldu.

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Sputnik V aşısının 18.794 gönüllü üstünde yapılan klinik denemelerinde elde edilen verilerin ikinci ara analizi sonucunda, aşının ilk dozunun uygulanışından 42 gün sonra yüzde 95'ten fazla etkili olduğu bulgusu elde edildi. Sputnik V aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) yetkilileri, aşının her iki dozunun uygulanması ardından, ilk dozun uygulanışından sonraki 28. gün ise aşının yüzde 91.4 etkili olduğunu gördüklerini belirtti.

Sputnik V aşısının denemeleri esnasında gönüllüler gruplara ayrılıyor, bir kısmına iki doz aşı, bir kısmına ise iki doz şeklinde placebo yani etkisiz bir sıvı enjekte ediliyor. İki dozun ardından da aşının yapıldığı belirli aralıklarla bağışıklık sistemlerindeki değişiklikler gözleniyor.

"Yabancı pazarlara bir dozu 10 dolardan düşük Ruslara ise..."

Bunun yanında RDIF’in Sputnik V aşısının Twitter hesabından yayınlanan açıklamasında, aşının bir dozunun uluslararası piyasalar için fiyatının 10 dolardan düşük olacağı kaydedildi.

​Sputnik V'nin iki doz şeklinde uygulanması gereken bir aşı olduğu hatırlatmasının yapıldığı açıklamada, Rus aşısının benzer derecede etkili olduğu açıklanmış diğer aşıların yarısı fiyatında olacağı kaydedildi. Aşının, Rusya vatandaşlarına ise ücretsiz olarak uygulanacağı belirtildi.

Yurtdışı teslimat yeni yılda

Sputnik V aşısının ilk yurt dışı teslimatlarının, yabancı üreticilerle mevcut ortaklıklar temelinde Ocak 2021'de müşterilere yapılacağını açıklayan RDIF, son zamanlarda taleplerini ileten müşterilerin Mart 2021'den itibaren aşının ilk partilerini alabileceğini bildirdi.

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