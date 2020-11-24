Şanlıurfa'da eşine işkence ederek bu hale getirdi! Caniyle ilgili yeni gelişme

ŞANLIURFA’da eşini terasa yaptığı odada zincirle bağlayıp tırnaklarını kerpetenle çekerek işkence eden sanık hakkında 17 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Şanlıurfa’da 7 Ekim 2020 tarihinde eşini terasa yaptığı odada zincirle bağlayıp tırnaklarını kerpetenle çekerek işkence eden zanlı hakkında 17 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde yaşanan olayda, İlyas A. (32) isimli şahıs, yabancı uyruklu eşi Mirvet N.’yi (28) kaldıkları evin teras katına yaptığı özel odada zincirle bağlayarak işkence etti.



Kadına şiddet uygulayıp tırnaklarını da kerpetenle koparan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken işkence gören kadın ise hastanede tevdi altına alındı. Kadın ile 40 günlük bebeği, hastanedeki tedavinin ardından devlet korumasına alındı.







Zincire bağladı

İddianame, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, kadının olaydan 15 gün önce kocası tarafından darp edildiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, zanlının 40 günlük bebeğini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü ifade edildi. Eve geri dönen kadını gören şüphelinin kaldığı binanın çatı katına yaptığı barakaya zorla çıkarttığı ve burada zincire bağlayıp sopayla ağır yaraladığı belirtildi.



"Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim"

Sanığın darp eylemleri esnasında kadının sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" şeklinde beyanda bulunduğu ifade edilen iddianamede, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.







Ağır yaralı halde bulundu

İddianamede, ihbar edildiğini anlayan zanlının polis ekipleri eve gelmeden darp ettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığı yer aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı bulunan kadının hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı anlatıldı.



Kemikleri kırılmış

İddianamede ayrıca, olay yerinde yapılan inceleme ve çalışmalarda, sopa, zincir, pense, tornavida, anahtar ve cep telefonu görüntülerinde yer alan diğer eşyalar bulunduğu belirtildi. Kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu tespitine yer verildi.







Zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopa

İddianamede, "Müşteki beyanları, cep telefonu görüntüleri, tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu ve ele geçirilen malzemelerden, şüphelinin silah kabul edilen zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalarla kadını zincirle bağlamak suretiyle hürriyetinden yoksun bıraktığına ve

darp ettiğine kanaat getirildi" ifadelerine yer verildi.



17 yıldan 34 yıla kadar hapis

Sanığın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 17 yıldan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.