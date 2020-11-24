BIST 1.317
DOLAR 7,93
EURO 9,41
ALTIN 463,20
HABER /  MEDYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Halk TV sunucusu Fatih Ertürk annesinin vefatını canlı yayında öğrendi

Program sunan Fatih Ertürk, canlı yayın sırasında annesi İsmet Ertürk'ün vefat haberini aldı. Yayını bir başka sunucu sürdürdü.

Abone ol

Gazeteci-yazar Fatih Ertürk dün, canlı yayında İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve gazeteci-yazar Necdet Saraç'ın konuk olduğu programı yönetti.

Fatih Ertürk, yayın sırasında annesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.

"Annemi kaybettim..."

Gözyaşlarına zor hakim olan Ertürk, "Aslında tabi yayın devam edecek ama ben öbür kısmında yokum çünkü annemi kaybettim. İyi akşamlar." diyerek yayını sonlandırdı.

Duygu dolu anların ardından Ertürk'den yayını devralan sunucu ise, "Normalde bu dilim sayın Fatih Ertürk'ün yayın saati ancak üzücü bir haber aldı kendisi, annesini kaybetti. O yüzden yayını ben devraldım kendisinden." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal Kaşıkçı'nın 30 yıllık arkadaşından olay ifade: Kahtani ve ailesi tarafından tehdit ediliyordu
Ünlü oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti
ABD yeni Başkanı Joe Biden kabinesinde görev yapacak 6 ismi açıkladı
Kırşehir'de kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeniden piyasaya çıktı! Yerli Covid-19 aşılarını yerden yere vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da sokaklarda yaşıyordu cansız bedenine ulaşıldı
7/24 destek veriliyor! MSB'den asker ailelerine özel birim
Kocaeli'de yol kontrolünde ele geçirildi! Hepsi birbirinden değerli
Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldürdü! 2 çocuğu öksüz bırakan sanığa 2 müebbet
Her 10 öğretmenden 7'si aldığı maaştan memnun değil
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor Diyanet takvimi
Yorumlar