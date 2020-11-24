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Ünlü oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti

Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" gibi birçok dizide oynayan Devrim Parscan 83 yaşında hayatını kaybetti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Parscan'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

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Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" ve "Kurtuluş" başta olmak üzere 100'e yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştı.

1937 yılında Ankara'da doğdu. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde bir çok oyunda rol almıştır. 2001 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, birçok filmde seslendirme yapmanın yanı sıra, üç filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir.

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