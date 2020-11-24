BIST 1.317
DOLAR 7,93
EURO 9,41
ALTIN 463,20
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Manchester United Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, bu akşam Manchester United'a konuk olacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Peki maçı hangi kanal yayınlayacak. İşte tüm detaylar...

Abone ol

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında bugün grup lideri İngiliz ekibi Manchester United'a konuk olacak.  Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip. 

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı. 

Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'de 4 eksik
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. 

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak.

Medipol Başakşehir'de yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD yeni Başkanı Joe Biden kabinesinde görev yapacak 6 ismi açıkladı
Kırşehir'de kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeniden piyasaya çıktı! Yerli Covid-19 aşılarını yerden yere vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Fatih Terim her puan kaybında bahane aradı topa tutuldu: Utanç duydum
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan Bülent Arınç'a 'Demirtaş' tepkisi yargıya müdahale
ÖNCEKİ HABERLER
Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm yatırımına 60.5 milyar lira harcandı
İzmir'de yüzde 15'lik su zammına vatandaştan tepki
ABD'den Türkiye'de yeni hibe programı! Demokratik değerleri güçlendirecek projeler desteklenecek
Samsun'da koronavirüs temaslısı bankaya girmeye çalışırken yakalandı
Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı
Yorumlar