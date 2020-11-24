ABD yeni Başkanı Joe Biden kabinesinde görev yapacak 6 ismi açıkladı

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın kabinesi yavaş yavaş şekilleniyor. Biden, sosyal medya hesabından, kabinesinde ulusal güvenlik ve dış politika için seçtiği 6 ismi duyurdu.

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3 Kasım'daki seçimlerde halen başkan olan Trump'a karşı zafer elde eden Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayıyor. Biden, bu süreçte 4 yıl boyunca görev yapacak kabinesini şekillendirmekle meşgul.. Biden, Amerikan kamuoyuna belirlediği isimleri bir bir açıklamaya başladı.

Dün açıklanan bilgilere göre Dışişleri Bakanlığına getirdiği isim olan Antony Blinken’ın ardından Biden, Twitter’dan yaptığı paylaşımda altı kabine üyesinin ismini açıkladı.

"Amerikan liderliği yeniden kurmanın zamanı geldi''

Attığı tweette,“Milli güvenlik ve dış politika ekibimin ilk üyelerini açıklıyorum. Dünya üzerinde başka hiçbir ulusun tek başına karşılaşamayacağı kadar önemli olan zorlukların üstesinden gelmek için bir araya gelecekler. Amerikan liderliğini yeniden kurmanın zamanı geldi. Bu grubun, bunu yapacağına güveniyorum.” ifadelerini kullanan Biden, yeni kabine üyelerine olan güveninin sonsuz olduğunu söyledi.

İşte yeni kabine

Kabinede yer alacak isimler şöyle:

Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines,

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas

İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry